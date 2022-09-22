Выбросившая младенца в мусорный бак женщина арестована

Ее вычислили по камерам наблюдения

Люблинский районный на два месяца арестовал 24-летнюю женщины, обвиняемую в убийстве своего новорождённого ребёнка. Напомним, тело девочки обнаружили в понедельник в мусорном баке на территории жилого комплекса "Люблинский парк".

По камерам наблюдения полиция быстро установили и задержала мать младенца. Ею оказалась 24-летняя уроженка Кубани. С её слов, она родила ребёнка ещё 16 сентября у себя в арендованной квартире. Вот только дочь не подавала признаков жизни и вместо того, чтобы вызвать врача, женщина подождала несколько дней, а потом поместила тело в пакет и коробку, после чего выбросила в ближайший контейнер.

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