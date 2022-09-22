В Москве наградили уроженца Узбекистана, который спас женщину из горящей квартиры

Ойбек Эштемиров признался, что ему не было страшно

Сегодня вручили награду уроженцу Узбекистана Ойбеку Эштемирову, который спас женщину при пожаре на юге Москвы.

24-летний столичный монтажник, проходя мимо многоэтажки на улице Красного Маяка, увидел женщину в охваченной огнем квартире. Молодой человек не раздумывал ни секунды. Он забрался на соседний балкон, перелез через перила, разбил окно и перетащил пострадавшую на другой балкон, где и дождался приезда пожарных.

"Мне в то время не было страшно, времени не было думать. Ну, я всегда готов, мы одни люди, наш узбекский народ так воспитали, и родители тоже, поэтому я помогал", - рассказал Эштемиров.

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