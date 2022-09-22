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В Москве наградили уроженца Узбекистана, который спас женщину из горящей квартиры

15:06
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Ойбек Эштемиров признался, что ему не было страшно

Сегодня вручили награду уроженцу Узбекистана Ойбеку Эштемирову, который спас женщину при пожаре на юге Москвы.

24-летний столичный монтажник, проходя мимо многоэтажки на улице Красного Маяка, увидел женщину в охваченной огнем квартире. Молодой человек не раздумывал ни секунды. Он забрался на соседний балкон, перелез через перила, разбил окно и перетащил пострадавшую на другой балкон, где и дождался приезда пожарных.

"Мне в то время не было страшно, времени не было думать. Ну, я всегда готов, мы одни люди, наш узбекский народ так воспитали, и родители тоже, поэтому я помогал", - рассказал Эштемиров.

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