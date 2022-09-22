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Медведев напомнил генералам НАТО о возможностях гиперзвука

12:53
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Натовцам не советуют пугать Россию возможным ударом по Крыму

Угрожать России ударом НАТО по Крыму не стоит. Гиперзвуковые ракеты достигнут целей в Европе и США гораздо быстрее, заявил замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.

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"Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее", - написал Медведев в Telegram.

Замсекретаря Совбеза напомнил о решениях, принятых президентом России. Республики Донбасса и другие освобожденные территории по итогам референдумов будут приняты в состав РФ, их защита будет усилена российскими Вооруженными силами. Для защиты может быть использовано любое оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах. Так что западному истеблишменту пора понять, что Россия выбрала свой путь и обратной дороги не будет.

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