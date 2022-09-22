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В "Боевом братстве" поддерживают решения президента по защите Донбасса

13:12
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Члены организации так или иначе задействованы в СВО

Заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Евгений Питеримов поддержал решения Владимира Путина и правительства о действиях в рамках проведения специальной военной операции.

"Я полностью поддерживаю нашего Верховного главнокомандующего и считаю, что все правильно сделали, надо сейчас полностью завершить все задачи, которые были поставлены 24 февраля", - заявил Питеримов.

По его словам, все члены организации так или иначе задействованы в специальной военной операции. Некоторые помогают, собирая гуманитарную помощь, помощь частям, другие воюют как добровольцы.

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