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В Солнечногорске полицейские ликвидировали нарколабораторию

15:07
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Она располагалась в частном доме

В подмосковном Солнечногорске полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию, в которой производили до 25 килограммов наркотиков в месяц.

Находилась она в частном доме. Все помещения там были завалены канистрами с реактивами, посудой и поддонами. А на столах были колбы, весы и другое оборудование.

Оперативники обнаружили несколько пакетов с неизвестным белом порошком. Оказалось, что это 8 с половиной килограммов опасного синтетического наркотика - мефедрона. Товар преступники поставляли на Дальний Восток. Главный подозреваемый задержан на месте.

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Работник подпольной нарколаборатории
Работник подпольной нарколаборатории
Подпольная нарколаборатория
Подпольная нарколаборатория
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