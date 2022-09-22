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Песков прокомментировал вручение повесток в военкомат на митингах

13:33
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Это не противоречит закону

Ничего противозаконного в практике вручения повесток в военкомат задержанным на митингах против спецоперации нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Она не противоречит закону", - отметил представитель Кремля.

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт и необходимые армии военно-учетные специальности, передает ТАСС.

В соответствии с законодательством, повестки вручаются гражданам только лично. Их нельзя отправить по почте или через сайт госуслуг, опустить в почтовый ящик либо передать через родственников. Если возможности вручить повестку нет, дело передают в правоохранительные органы.

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