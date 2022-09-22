В Москве проходит выставка, посвященная Нижнему Новгороду

Можно увидеть уникальные гелиогравюры

Уникальные гелиогравюры великих картин можно увидеть сейчас на выставке "Нижний Новгород - вдохновение русских художников"

Работы выполнены ещё в начале прошлого века. Иосифом Кнебелем - основателем первого в России издательства по изобразительному искусству. Пейзажи и портреты с помощью особой глубокой печати переносились на бумагу. Получались своего рода фотографии. Редкие репродукции картин Репина, Нестерова, Серова, Коровина, которые так или иначе связаны с Нижним Новгородом, можно увидеть на одной площадке.

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