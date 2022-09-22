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Путин поздравил президента Туркменистана с днем рождения

14:47
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Президент России провел телефонный разговор с Сердаром Бердымухамедовым

Двусторонние отношения в четверг по телефону обсудили Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнёрства.

В ходе беседы Владимир Путин тепло поздравил коллегу с Днём рождения. А ранее направил президенту Туркменистана телеграмму. В ней отметил заинтересованность в продолжении совместной работы на благо наших дружественных народов.

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