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Пушилин подтвердил обмен Медведчука

14:40
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Украина передала России 55 военнопленных

55 героев спецоперации, попавших в плен, сегодня вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате обмена. В руках ВСУ им грозила смерть. Как подчеркнули в Минобороны, переговорный процесс был сложным.

Ночью самолёт с освобождёнными приземлился на аэродроме Чкаловский. Среди них - россияне, военные ДНР и ЛНР, а также один из главных оппонентов киевского режима, украинский политик Виктор Медведчук. Ранее благодаря его усилиям из нацистского плена были спасены сотни ополченцев народных республик.

Участники спецоперации доставлены в больницы. Им дали возможность связаться с родственниками. Сейчас с пациентами работают психологи и врачи.

"Это ребята, которые рисковали своей жизнью, своим здоровьем, освобождая Донбасс. Наш долг был, конечно же, сделать всё возможное, чтобы их освободить. Также освобождён из плена был Виктор Медведчук. Я вам скажу, что только на моих глазах в рамках Минского процесса, вне его, при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят. На каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен. А наша задача была, вот, в кратчайшие сроки вернуть как можно большее количество наших ребят", - заявил Денис Пушилин, глава ДНР.

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