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В ЕС допустили выдачу виз уклоняющимся от мобилизации в России

14:09
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Ранее Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме

Еврокомиссия решила обсудить со странами ЕС возможность выдачи гуманитарных виз уклоняющимся от мобилизации гражданам России. Евросоюз должен гарантировать право въезда желающим получить убежище, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

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"Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище… Страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о возможности выдачи этим лицам гуманитарных виз", - приводит заявление Хиппер ТАСС.

1 сентября на неформальной встрече в Праге главы МИД стран Евросоюза решили приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Договорились и о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд на национальном уровне – после чего Польша, Литва, Латвия и Эстония закрыли границы для россиян, за исключением диссидентов. О частичной мобилизации резервистов президент России Владимир Путин объявил 21 сентября.

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