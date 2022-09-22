В ЕС допустили выдачу виз уклоняющимся от мобилизации в России

Ранее Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме

Еврокомиссия решила обсудить со странами ЕС возможность выдачи гуманитарных виз уклоняющимся от мобилизации гражданам России. Евросоюз должен гарантировать право въезда желающим получить убежище, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

"Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище… Страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о возможности выдачи этим лицам гуманитарных виз", - приводит заявление Хиппер ТАСС.

1 сентября на неформальной встрече в Праге главы МИД стран Евросоюза решили приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Договорились и о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд на национальном уровне – после чего Польша, Литва, Латвия и Эстония закрыли границы для россиян, за исключением диссидентов. О частичной мобилизации резервистов президент России Владимир Путин объявил 21 сентября.

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