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Дрон сбросил бомбу на электроподстанцию в Курской области

14:27
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Возгорание оперативно ликвидировали

Электроподстанция Суджа в Курской области стала объектом атаки с украинской стороны. Взрывное устройство было сброшено с воздуха, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Сегодня в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор", - написал губернатор в Telegram.

По данным Старовойта, возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено. Ранее губернатор продлил действие "желтого" уровня террористической опасности. Режим будет действовать в Курской области до 7 октября.

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