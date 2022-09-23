Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Львы готовятся быть в гуще событий, а Стрельцам пора развлечься

Овны

Хмурые дни позади! Солнце переходит в Весы - ваш сектор личной жизни. Свободные представители знака могут встретить свою любовь, остальные - добавить романтики в отношения.

Тельцы

Переход Солнца в знак Весов выводит для вас в приоритеты сферу здоровья. Для обследований время неподходящее, а вот для перехода на ЗОЖ - самое то.

Близнецы

Пришло время придумать новый творческий проект, заняться спортом или влюбиться. Всесильное Солнце будет поддерживать вас в этом, так что дерзайте!

Раки

В ближайший месяц вы сможете с удовольствием погрузиться в семейные и домашние дела. Создавайте в доме уют и гармонию, и осень пройдет комфортно.

Львы

Вам предстоит больше поездок и общения, чем предполагалось. Целый месяц вы будете в гуще событий, уйти в тень будет трудно, но если захотите, то сможете.

Девы

У вас появится возможность повысить уровень доходов: найти подработку или добиться повышения зарплаты. Для этого придется и трудиться, и грамотно общаться!

Весы

Солнце переходит в ваш знак: с днем рождения, прекрасные Весы! С этого дня вы будете заметнее, а если хотите повысить свою популярность, хвалите себя и перестаньте скромничать.

Скорпионы

Наступает время тишины и замедления в месяце, который предшествует дню рождения. В этот период энергетика человека снижается, поэтому важно поберечь себя!

Стрельцы

Осень - не время грустить у окошка, она отлично подходит для теплых встреч и веселых тусовок. Звезды разрешают вам развлекаться, но и о делах не забывайте!

Козероги

Для вас октябрь - месяц ответственный, когда происходит много событий на работе, учебе или в бизнесе. Поэтому готовьтесь проявить себя, стройте амбициозные планы.

Водолеи

Пока Солнце будет идти по дружескому для вас знаку Весы, вам будут легче даваться языки, переезды и новые знания. Адаптация к чему угодно пройдет успешно.

Рыбы

Важное время для тех, кто хочет разобраться со своими финансами. Вы можете многое почерпнуть на специальных курсах или совершенно бесплатно найти в Интернете.

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