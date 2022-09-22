Макрон хочет во что бы то ни стало вернуть Россию к переговорам

При этом Франция не намерена отказываться от военной поддержки Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия, по его мнению, решила "перейти к новому этапу эскалации".

"Я думаю, что наш долг заключается в продолжении поддержки Украины, чтобы она могла защищать свою территорию, хотя мы не находимся в состоянии войны с Россией", - уточнил французский лидер в интервью телеканалу BFMTV.

Он добавил, что Франция намерена поддерживать контакт с Россией.

"Мы должны сделать все, чтобы в момент, который изберут вовлеченные стороны, и когда это смогут сделать украинцы, все вернулись за стол переговоров", - заключил Макрон.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"