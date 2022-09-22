В России появится универсальное пособие для семей с низкими доходами

Произойдет это с 1 января

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в четверг в ходе заседания правительства, что кабмин с 1 января предлагает ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.

"Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати", - объяснил премьер, которого цитирует "Интерфакс".

Как уточнил Мишустин, пособие будет назначаться в том числе нуждающимся женщинам, которые на ранних сроках беременности встали на учет.

Для оформления универсального пособия нужно будет подать лишь одно заявление - либо через портал Госуслуг, либо лично через МФЦ или фонд пенсионного и социального страхования.

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