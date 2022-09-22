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Собянин утвердил дополнительные выплаты для мобилизованных москвичей

14:54
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Ежемесячно им будут доплачивать 50 тысяч рублей

Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам в период прохождения службы ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

Согласно указу, в случае легкого ранения москвичи получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, в случае тяжелого ранения — 1 миллион рублей. В случае гибели военнослужащего семье будут выплачены три миллиона рублей.

Иностранным гражданам, заключившим контракт, предоставляются те же меры социальной поддержки, что и москвичам, говорится в указе.

О дополнительных мерах материальной поддержки мобилизованных граждан Сергей Собянин объявил накануне.

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