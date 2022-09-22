Мишустин предложил с 1 января ввести универсальное пособие для бедных семей

Оно объединит все действующие меры соцзащиты

Универсальное пособие для семей с низкими доходами может быть введено с 1 января 2023 года. С таким предложением выступил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет", — заявил премьер.

Мишустин пояснил, что для оформления новой выплаты надо будет подать одно заявление, без дополнительных справок. Это можно сделать через портал Госуслуг, лично через МФЦ, либо фонд пенсионного и социального страхования, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"