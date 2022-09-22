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Бюджет России ближайшие три года будет дефицитным

15:03
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Общий объем поступлений в 2023 году ожидается в объеме свыше 26 трлн 130 млрд рублей

Как сообщил в четверг в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин, в 2023-2025 годах бюджет России будет дефицитным.

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"Основным источником его покрытия станут государственные заимствования", - уточнил глава кабмина (цитата по ТАСС).

Общий объем поступлений в 2023 году ожидается в объеме свыше 26 трлн 130 млрд рублей. Расходы по сравнению с этим годом немного увеличатся - до 29 трлн 56 млрд рублей.

"Что касается проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года, то его представит председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина", - заключил Мишустин.

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