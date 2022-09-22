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Москвичам пообещали "дожди стеной" в выходные

15:18
  • четверг
  • 22 сентября 2022

В столице выпадет три четверти месячной нормы осадков

В субботу и воскресенье, 24 и 25 сентября, в столичном регионе ожидаются обильные осадки. За два дня в Москве может выпасть три четверти месячной нормы — около пяти ведет воды на каждый квадратный метр, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Как написал Тишковец в своем Telegram, обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов. В субботу прогнозируется до 28 мм осадков, еще 23 мм дождя попадет в осадкомеры в воскресенье.

В ряде регионов Центральной России также ожидаются сильнейшие дожди — таких осадков не наблюдалось в эти дни сентября за всю послевоенную историю.

По прогнозу метеоролога, 24 сентября 2022 года может стать самым дождливым днем как минимум с 1948 года, а 25 сентября имеет все шансы оказаться рекордным днем по уровню влажности.

В Гидрометцентре ранее также предупреждали, что погода в предстоящие выходные в столичном регионе будет пасмурной и сырой. При этом ночная температура будет составлять в среднем +8...+10 градусов, дневная температура — около +12...+13 градусов.

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