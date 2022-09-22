Кабмин увеличил финансирование бесплатной медпомощи на 10%

Это поддержит устойчивую работу региональных больниц и поликлиник

Финансирование бесплатной медицины в рамках системы ОМС в проекте федерального бюджета на ближайшие три года увеличены на 10%. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что средства, в частности, пойдут на поддержание устойчивой работы региональных больниц и поликлиник.

"Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране. Запланированные расходы фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%", - заявил глава кабмина на заседании правительства.

Мишустин уточнил, что, в частности, заложены значительные суммы на проведение углубленной диспансеризации и программ реабилитации, начатых по инициативе президента. Также вырастут государственные инвестиции в высокотехнологичное лечение, в том числе в федеральных клиниках, передает ТАСС.

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