ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силуанов поделился подробностями о проекте трехлетнего бюджета

15:39
  • четверг
  • 22 сентября 2022

В документ заложен прогноз по постепенному восстановлению экономики

Проект федерального бюджета России на следующие три года учитывает прогнозируемую нормализацию бюджетной политики. Об этом в четверг, 22 сентября, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.
Мишустин рассказал о проекте бюджета на ближайшие три года

По словам главы Минфина, проект бюджета составлен с учетом параметров макроэкономического прогноза, который учитывает постепенное восстановление экономики и выход на устойчивые положительные темпы роста уже в 2024 году.

При этом документ учитывает нормализацию бюджетной политики и постепенный выход в 2025 году на бюджетные правила, которые предусматривают первичный баланс бюджета, цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что при формировании российского бюджета предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках. Глава кабмина подчеркнул, что нельзя опираться в оценках на нереалистичные предпосылки, а принимать новые расходные обязательства необходимо, исходя из возможностей, а не иллюзий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Антон Силуанов в Госдуме
Антон Силуанов в Госдуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.