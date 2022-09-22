Силуанов поделился подробностями о проекте трехлетнего бюджета

В документ заложен прогноз по постепенному восстановлению экономики

Проект федерального бюджета России на следующие три года учитывает прогнозируемую нормализацию бюджетной политики. Об этом в четверг, 22 сентября, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, проект бюджета составлен с учетом параметров макроэкономического прогноза, который учитывает постепенное восстановление экономики и выход на устойчивые положительные темпы роста уже в 2024 году.

При этом документ учитывает нормализацию бюджетной политики и постепенный выход в 2025 году на бюджетные правила, которые предусматривают первичный баланс бюджета, цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что при формировании российского бюджета предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках. Глава кабмина подчеркнул, что нельзя опираться в оценках на нереалистичные предпосылки, а принимать новые расходные обязательства необходимо, исходя из возможностей, а не иллюзий.

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