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Литва на два года запретила трансляцию российских каналов

15:17
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Закон принял литовский сейм

Парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране.

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"Сейм принял поправки к закону об общественном информировании, временно запретив ретрансляцию и/или распространение в интернете телевизионных и радиопрограмм субъектов, контролируемых или финансируемых, прямо или косвенно управляемых Россией и Белоруссией и учрежденных там. Запрет будет действовать до 1 октября 2024 года", - сказано в сообщении.

За проголосовали 113 депутатов, четверо воздержались.

Как ранее отметили в российском Министерстве иностранных дел, страны Балтии наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова.

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