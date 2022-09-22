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Пушилин рассказал о пытках российских солдат в украинском плену

15:40
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Обмен военнопленными с Киевом продолжится

Российские военнослужащие и бойцы Народных милиций ДНР и ЛНР в украинском плену подвергаются пыткам и унижениям. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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"Все наши ребята подвергаются пыткам, унижениям, издевательствам, конечно, для них каждый день, каждый час является невыносимым в плане того, что им приходится пережить", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Минувшей ночью стало известно об обмене пленными с Киевом. Как рассказал глава ДНР, в рамках обмена освободили 55 российских военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. Киеву передали 215 человек, в том числе представителей нацбатов. Комментируя неравный обмен, Пушилин пояснил, что украинских пленных, которые содержатся в ДНР, намного больше, чем захватила украинская сторона – а наших ребят надо освобождать, как только предоставляется возможность.

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