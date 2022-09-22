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В кабмине дали прогноз по снижению доходов россиян

16:17
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Эти показатели учтены в проекте трехлетнего бюджета

Реальные располагаемые доходы населения России в 2022 году снизятся на 2,2%. Этот показатель содержится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
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В соответствии с проектом трехлетнего бюджета, в 2023 году ожидается рост реальных заработных плат на 2,6% (-2% в 2022 году) и реальных располагаемых доходов населения — на 1,6% (-2,2% в 2022 году).

В 2024 году правительство ожидает увеличения реальных располагаемых доходов населения на 2,8%, в 2025 году — на 2,5%, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что наращивание социальной поддержки необходимо в условиях кризиса для развития экономики. Она подчеркнула, что нужно сделать все, чтобы развивалась экономика и люди могли зарабатывать сами своим трудом.

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