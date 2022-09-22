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"Ахмат" назначил нового главного тренера

15:42
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Этот пост покинул Андрей Талалаев

Новым главным тренером грозненского футбольного клуба "Ахмат" назначен Сергей Ташуев, сообщила пресс-служба команды.

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Ранее в отставку был отправлен Андрей Талалаев.

Контракт с 63-летним Ташуевым рассчитан до конца этого сезона. Прежде он руководил белорусским "Шахтером" (Солигорск).

В России Ташуев работал с рядом клубов, в том числе с "Краснодаром", нальчикским "Спартаком", "Кубанью" и махачкалинском "Анжи".

На текущий момент "Ахмат" идет восьмым в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 14 очками после 10 матчей.

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