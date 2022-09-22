Песков опроверг возможность мобилизации до 1 млн человек

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября

Сообщения о том, что президентский что указ о частичной мобилизации предусматривает возможность призыва в ряды Вооруженных сил до 1 млн человек, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 22 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава государства объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. В Минобороны уточнили, что речь идет исключительно о резервистах, планируется призвать 300 тысяч представителей этой категории.

Однако в некоторых средствах массовой информации появились сообщения, что в рамках частичной мобилизации может быть призвано до 1 млн человек. Дмитрий Песков подчеркнул, что "это ложь", сообщает "Интерфакс".

Ранее в Кремле напомнили, что российский лидер Владимир Путин в своем обращении объяснил, почему было принято решение о частичной мобилизации. Россия на Украине столкнулась с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран, речь также идет об атаках на российскую территорию со стороны Украины.

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