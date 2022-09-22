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Минфин ожидает ослабления рубля

15:58
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Прогноз составлен до 2025 года

Как следует из материалов к проекту бюджета России на предстоящую трехлетку, на которые ссылается ТАСС, Министерство финансов ожидает ослабления курса рубля к 2025 году.

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"Изменение прогнозного курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году - 68,3 рублей за доллар США, в 2024 году - 70,9 рублей за доллар США, в 2025 году - 72,2 рублей за доллар США", - сказано в документе.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что проект федерального бюджета России на следующие три года учитывает прогнозируемую нормализацию бюджетной политики.

До этого премьер Михаил Мишустин отметил, что при формировании российского бюджета предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках.

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