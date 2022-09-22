Банк Англии объявил о рецессии британской экономики

Реальный ВВП снижается в течение двух кварталов подряд

Экономика Великобритании находится в рецессии. Это признал Банк Англии в коммюнике по итогам заседания Комитета по денежно-кредитной политике.

"Сотрудники банка теперь ожидают, что ВВП упадет на 0,1% в третьем квартале. Это означает снижение по сравнению с ростом на уровне 0,4%, который прогнозировался в отчете в августе, и является вторым последовательным квартальным снижением", - отмечается документе.

Во втором квартале британская экономика сократилась также на 0,1%. А под рецессией обычно понимают снижение реального ВВП в течение двух кварталов подряд. Банк Англии объявил и о решении повысить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 2,25% с 1,75%. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 11%, передает ТАСС.

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