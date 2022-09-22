ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Банк Англии объявил о рецессии британской экономики

15:59
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Реальный ВВП снижается в течение двух кварталов подряд

Экономика Великобритании находится в рецессии. Это признал Банк Англии в коммюнике по итогам заседания Комитета по денежно-кредитной политике.

"Эта зима может стать худшей в истории": ЕК допустила рецессию из-за цен на газ
Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике

"Сотрудники банка теперь ожидают, что ВВП упадет на 0,1% в третьем квартале. Это означает снижение по сравнению с ростом на уровне 0,4%, который прогнозировался в отчете в августе, и является вторым последовательным квартальным снижением", - отмечается документе.

Во втором квартале британская экономика сократилась также на 0,1%. А под рецессией обычно понимают снижение реального ВВП в течение двух кварталов подряд. Банк Англии объявил и о решении повысить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 2,25% с 1,75%. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 11%, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Великобритания
Великобритания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.