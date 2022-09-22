ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минтруд предложил увеличить МРОТ

16:34
  • четверг
  • 22 сентября 2022

От размера прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат

Министерство труда России предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда на 2023 год.

Собянин утвердил дополнительные выплаты для мобилизованных москвичей
В России предложили новую льготу для опекаемых детей

"Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда - до 16242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета", - приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

Как напомнили в Минтруда, от размера прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат.

"Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан - семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин", - объяснили в министерстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Покупатели в магазине
Покупатели в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.