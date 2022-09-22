Минтруд предложил увеличить МРОТ

От размера прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат

Министерство труда России предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда на 2023 год.

"Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда - до 16242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета", - приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

Как напомнили в Минтруда, от размера прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат.

"Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан - семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин", - объяснили в министерстве.

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