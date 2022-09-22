Турция решила нарастить закупки газа у США

На более благоприятных условиях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стремится увеличить закупки газа из США.

"В предстоящий период и на более благоприятных условиях мы хотели бы увеличить объемы газа, который мы приобретаем в США. Мы также готовы к сотрудничеству с другими странами региона в сфере поставок сжиженного природного газа из США", - приводит слова турецкого лидера Bloomberg.

США стали самым крупным поставщиком СПГ в Турцию в первом квартале 2022 года. Ежегодно Турция импортирует около 60 млрд кубометров природного газа.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Турция будет расплачиваться в рублях за российский газ. Новая схема оплаты будет действовать для 25% поставок.

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