ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция решила нарастить закупки газа у США

16:33
  • четверг
  • 22 сентября 2022

На более благоприятных условиях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стремится увеличить закупки газа из США.

ЕС признал неспособность одного источника заместить газ из России
Цены на газ в Европе продолжают расти

"В предстоящий период и на более благоприятных условиях мы хотели бы увеличить объемы газа, который мы приобретаем в США. Мы также готовы к сотрудничеству с другими странами региона в сфере поставок сжиженного природного газа из США", - приводит слова турецкого лидера Bloomberg.

США стали самым крупным поставщиком СПГ в Турцию в первом квартале 2022 года. Ежегодно Турция импортирует около 60 млрд кубометров природного газа.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Турция будет расплачиваться в рублях за российский газ. Новая схема оплаты будет действовать для 25% поставок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газохранилище
Газохранилище
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.