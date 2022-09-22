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Собянин: новый цифровой сервис поможет горожанам самостоятельно отстаивать свои права потребителя

16:32
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Портал потребителя Москвы уже запущен

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил у себя в блоге об открытии нового сервиса - портала потребителя города Москвы, с помощью которого горожане смогут узнать о своих правах как покупателя или заказчика услуг, а также составить претензию в магазин или иск в суд и получить множество полезных бытовых советов.

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"Информация на портале изложена простым и понятным языком, что избавляет читателя от необходимости продираться через дебри юридического новояза, которым грешат многие аналогичные сайты. И, пожалуй, самое главное отличие городского портала - он не предлагает и тем более не навязывает платные юридические услуги (они тоже могут быть необходимы, но далеко не всегда)", - отметил градоначальник.

Как уточнил Собянин, миссия портала - вооружить потребителя грамотными инструкциями и готовыми шаблонами документов, чтобы он с минимальными затратами времени и сил мог отстоять свои права. Горожане получат множество полезной информации, в том числе о типичных конфликтах, которые возникают при покупке товаров и услуг, и о том, как правильно разрешать споры с продавцом.

Представлены и данные по конкретным вопросам. К примеру, о правилах обмена и возврата детских игрушек, особенностях покупки ювелирных изделий и приобретении билетов онлайн.

"Подробно объясняется, в каких случаях нужно обращаться в Роспотребнадзор, а в каких - в суд, и как это правильно сделать", - заметил мэр.

Одним из ключевых инструментов портала является "Электронный помощник" - конструктор типовых претензий и судебных исков по вопросам защиты прав потребителей. Здесь собраны более 70 шаблонов претензий продавцу и 40 исковых заявлений. Шаблоны учитывают наиболее распространенные причины обращений: например, продажу товара с истекшим сроком годности, нарушение сроков выполнения работ, пищевое отравление в кафе.

"Новый портал является частью единой московской экосистемы цифровых сервисов. Поэтому для регистрации на нем достаточно иметь учетную запись на mos.ru", - добавил Собянин.

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