Мишустин поручил организовать информирование о частичной мобилизации

Президент России объявил частичную мобилизацию 21 сентября

Важной составляющей частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, является информирование. Об этом в четверг, 22 сентября, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать работу по информированию россиян о частичной мобилизации.

При этом предписано использовать имеющиеся информационные ресурсы, в том числе – "Объясняем.рф", чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы, цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Ранее в Минцифры рассказали, что повестки в рамках объявленной частичной мобилизации в России не будут рассылаться через сервис "Госуслуги". В ведомстве добавили, что для рассылки электронных повесток отсутствует соответствующая законодательная база.

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