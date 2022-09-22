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Россия ввела ответные санкции против Канады

16:59
  • четверг
  • 22 сентября 2022

В случае новых рестрикций последует новый ответ

В ответ на периодически вводимые властями Канады антироссийских санкций въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан. Об этом в четверг, 22 сентября, рассказали в Министерстве иностранных дел России.
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В МИД подчеркнули, что введенные Канадой антироссийские санкции коснулись представителей власти России всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, "не устраивающих чем-либо официальную Оттаву".

В ответ Россия запретила въезд гражданам Канады, среди которых — главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, а также "активисты пробандеровских структур".

С учетом того, что канадский санкционный перечень, судя по всему, будет расширяться, с российской стороны последуют новые объявления о "листировании" граждан Канады по принципу взаимности, сообщается на официальном сайте МИД России.

В августе Россия уже расширяла санкции против Канады в ответ на введение Оттавой антироссийских рестрикций. В "черный список" были добавлены еще 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей.

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