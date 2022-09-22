"Мы так давно ждали": подготовка к референдумам вышла на финишную прямую

Голосование продлится неделю и стартует уже завтра

В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях заявили о полной готовности к проведению референдумов о вхождении в состав России. Только в ДНР отпечатано более полутора миллиона бюллетеней. Голосование продлится неделю и стартует уже завтра - на придомовых территориях и в формате адресного обхода жителей. Из-за возможных провокаций киевского режима, который уже сейчас усилил обстрелы, очно посетить избирательные участки можно будет только 27 сентября.

В избирательную комиссию Запорожской области доставили первую партию бюллетеней для голосования на референдуме. Откроются почти 400 участков, последние инструкции перед стартом референдума получают участковые комиссии. Завтра утром каждый переносной ящик для голосования на дому будет опломбирован индивидуальным хомутом. Содержимое каждого дня будут помещать в сейфпакеты, которые вскроют только 27 сентября после окончания референдума для подсчета голосов.

Крупнейшее предприятие Запорожской области - атомная станция в Энергодаре - тоже готовится к референдуму. Здесь работают в три смены. Сотрудники смогут проголосовать дома, а также на участках и рядом с АЭС.

"Будет предоставлена возможность людям, выходящим со смены, проголосовать где-то на таком передвижном участке, здесь, в непосредственной близости от станции - для удобства. Напряжение чувствуется. В принципе, ничего не изменилось в позиции и действиях украинской стороны, так же регулярно, систематически наносят удары - вот мы с вами говорим, вы тоже слышите очередные прилеты", - рассказал Ренат Карчаа, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" госкорпорации "Росатом".

Студенты Мелитопольского государственного университета развернули 40-метровый флаг и исполнили гимн России. Ждут и в Херсонской области. Здесь зарегистрировано почти 750 тысяч избирателей. Референдум охватит весь регион. В отдаленных и прифронтовых районах будет придомовое голосование.

"Избирательная система Херсонской области открыта, действует в соответствии со всеми международными нормами, нормами законодательства. Уже разосланы приглашения международным наблюдателям и представителям общественности", - заявила Марина Захарова, глава Центральной избирательной комиссии Херсонской области.

В ДНР подготовлены более 450 участков для голосования. Как и в других освобожденных регионах, они откроются 27 сентября. Ведь первые дни - с 23 числа - голосование будет выездным. Причем и в прифронтовых районах.

"Сначала будет голосование на улице, а потом, люди ведь могут бояться выйти во двор, люди старые, больные, немощные. Мы закончили, видим, что больше нет желающих к нам,и члены комиссии поднимаются на этажи", - отметила Наталья Шаннани, председатель участковой комиссии.

Донбасс свой выбор сделал еще восемь лет назад, когда местные жители отказались поддержать Майдан и госпереворот в Киеве. Сейчас для многих референдум - возможность юридически закрепить то историческое решение. По опросу ВЦИОМ, проведенному 20 сентября среди жителей ЛНР и ДНР в возрасте старше 18 лет, за нахождение в составе Украины не проголосовал никто. А вот за то, чтобы Донбасс вошел в состав России, высказались 95% респондентов.

"Мы этого давно ждали. Моя семья, по крайне мере, так. У нас все родственники в России, у нас ребенок в России, поэтому мы только за", - говорит местная жительница Лариса.

В ЛНР менее чем за двое суток напечатали бюллетени. Здесь жители отвечают на один вопрос: "Вы за вхождение ЛНР в Россию на правах субъекта? Да или нет?". Кажется, спустя эти восемь лет, ответ вполне очевиден.

"Мы единый народ Россия - русские, мы русские. Нет ни осетин, ни евреев, есть единая семья. Россияне мы все", - так считают местные.

Первые итоги голосования объявят уже 28 сентября. Полностью завершить подсчет планируют в течение пяти дней.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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