"Вернуться и дать бой": первые эмоции вызволенных из плена ВСУ

В застенках ВСУ им всем грозила смерть

В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 55 участников спецоперации, попавших в плен нацистов. В результате сложного переговорного процесса удалось освободить бойцов, среди которых - российские военные, в также ополченцы из Донецкой и Луганской народных республик. В застенках ВСУ им всем грозила смерть. Спасенные из плена уже смогли связаться с семьями. Сейчас с ними работают врачи.

Голос немного дрожит, но это от волнения, ведь наконец-то они видят лица своих родных и любимых. Теперь дома. На родной земле. Про условия, в которых их содержали, российские военнослужащие рассказывают по-солдатски скупо, но даже от этих эпизодов становится жутко. Киевские нацисты отыгрывались на них как могли - за каждое поражение собственной армии, за любые просчеты ВСУ на поле боя.

"Кормили два раза в сутки. Давали каши по две-три ложки. Обзывания, постоянные оскорбления. Купались мы раз в месяц. Условий не было никаких", - рассказал Константин Леонтьев.

"Следы побоев у меня на лице - они прошли немного, но это спасибо медикам. А так больше недели я почти не ходил", - поделился Дмитрий Могилевич.

"Фашизм присутствует на Украине. Издеваются. Издеваются жестко. Дай бог сил, здоровья вернуться и дать им бой. До самого конца. Чтобы прекратить вот этот бардак, который там происходит", - сказал Вячеслав Старостин.

Переговорный процесс по обмену военнопленными шел тяжело. Препятствовал ему именно украинский режим - на некоторых этапах чуть ли не срывая договоренности. Задача у российской стороны стояла предельно ясная: оперативно вернуть домой как можно больше наших ребят. Торговаться с противником пришлось в буквальном смысле за каждую жизнь.

"Мы готовы пойти были и на такую цену: мы отдали 215 человек, часть из них - это и представители нацбатов, это военные преступники, мы все прекрасно понимаем. Но задача -вернуть наших ребят в кратчайшие сроки. Это ребята, которые рисковали своей жизнью, своим здоровьем, освобождая Донбасс. Наш долг был, конечно же, сделать все возможное, чтобы их освободить. Также освобожден из плена был Виктор Медведчук. И я вам скажу, что только на моих глазах в рамках Минского процесса, вне его - при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом тех условий, в которых они содержались. Это по сути - застенки Гестапо", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Отпустить пришлось и 10 взятых в плен наемников-иностранцев. Переговоры насчет их освобождения проходили при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Речь идет о пяти гражданах Великобритании, двоих американцах, марокканце, шведе и хорвате. В ходе принятых решений командиры запрещенной на территории России террористической организации "Азов", которые тоже оказались в списке, до конца боевых действий будут находиться в Турции.

"Я испытывал те же самые эмоции, которые испытывают те люди, которые требуют возмездия, справедливости в отношении этих военных преступников. Но подписывая указ, я испытывал и другие эмоции и ощущения. Потому что я вспоминал, когда смотришь ребятам, которых возвращаешь из плена, в глаза, смотришь их женам, матерям, смотришь их детям в глаза - и для меня это стало главенствующим. Поэтому здесь нам нужно понимать, что жизни наших ребят главнее всего", - продолжил Пушилин.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в настоящее время все военнослужащие самолетом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Самое страшное позади. Жизни ребят вне опасности. Мужество и сильный дух сломить не смогли никакие издевательства киевского режима.

"Они нас не считают за людей. Считают нас просто за мясо. Фарш, как они говорят. Что за нас никто не беспокоится. И мы никому не нужны. Но у нас есть - кому! Спасибо всем! Спасибо России!", - говорят освобожденные.

Александра Сергомасова, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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