Об этом глава "ДОМ.РФ" доложил в четверг президенту страны

Темпы жилищного строительства в России увеличились в три раза по сравнению с 2000 годом. Об этом сегодня президенту в ходе встречи доложил генеральный директор акционерного общества "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, передает "ТВ Центр".

В стране почти за четверть века практически с нуля был создан такой продукт, как ипотека. За это время свои жилищные условия смогли улучшить более 14 миллионов россиян. Мутко отметил, что сегодня - в условиях санкций - хорошо работают льготные программы: дальневосточная ипотека и кредиты на покупку жилья с низкими ставками для работников IT-индустрии. Что касается программ для семей, то в прошлом году она начала действовать и для пар, где родился первенец. В целом, доля субсидированных госпрограмм в структуре ипотеки достигает 35%. На встрече обсудили и новый проект, связанный с арендой квартир в новостройках.

Мутко: Многие люди, даже если ипотека будет очень низкая, не возьмут ее, потому что не смогут ее обслуживать. И мы все-таки с 2016 года по вашему поручению начали развивать арендное жилье. У нас уже 600 тысяч квадратных метров жилья в семи регионах, у нас есть разные типы аренды. Есть корпоративная аренда, есть аренда для населения. Вы на форуме на Дальнем Востоке как раз говорили, что нужно развивать аренду - это 10 тысяч семей. Владимир Владимирович, мы готовы стать оператором этой всей программы и реализовать ее под ключ.

Путин: Хороший, скромный, очень достойный проект, очень достойный. Дома какие красивые. Это в Амурской области?

Мутко: Да, в Амурской области. У нас в ближайшее время в семи регионах появится, в конце года. В Екатеринбурге вводим.

Путин: Вот из-за того, что на "Звезде" построили такой комплекс, сразу стало полегче с кадрами.

Мутко: Там сейчас ставим вопрос о второй очереди. Мы работаем над этой темой.

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