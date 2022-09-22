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Эрдоган созвал совещание по использованию карт "Мир" в Турции

17:20
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Несколько турецких банков прекратили операции с этими картами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 23 сентября, проведет совещание по использованию в стране российской платежной системы "Мир". Об этом рассказали два осведомленных источника.
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Как сообщает Reuters, Эрдоган обсудит перспективы использования в Турции системы "Мир" с представителями турецкого правительства.

Также на совещании, по словам источников, будут обсуждать различные соглашения с Россией, волатильность на стамбульской фондовой бирже и общую экономическую ситуацию.

19 сентября стало известно, что банкоматы крупнейшего частного турецкого банка Is bankasi перестали выдавать турецкие лиры с карт российской платежной системы "Мир". Также появились сообщения о том, что банк Denizbank также прекратил выдачу наличных средств с карт "Мир".

После этого в США выразили надежду на то, что все большее число банков будут отказываться работать с российской платежной системой "Мир", что позволит им избежать риска американских санкций.

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