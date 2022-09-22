Минтруд раскрыл подробности об универсальном пособии для бедных семей

Пособие могут ввести с 1 января 2023 года

Новое универсальное пособие будет выплачиваться российским семьям, в которых воспитывается около 10 млн детей. Об этом в четверг, 22 сентября, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Как уточнил глава Минтруда, финансирование новых выплат будет осуществляться и из федерального, и из региональных бюджетов.

Всего планируется направить на выплату универсального пособия 1,7 трлн рублей, цитирует Котякова РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что универсальное пособие для семей с низкими доходами может быть введено с 1 января 2023 года. Для оформления новой выплаты надо будет подать одно заявление, без дополнительных справок.

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