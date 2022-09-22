Правительство России одобрило трехлетний бюджет

Документ обсуждали на заседании кабмина

Российское правительство в четверг, 22 сентября, одобрило проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Согласно документу, бюджетные доходы в 2023 году ожидаются в объеме 26,13 трлн рублей, расходы составят 29,056 трлн рублей. Дефицит прогнозируется в размере около 2,9 трлн рублей (2% ВВП), при этом по ненефтегазовым статьям дефицит составит 7,9% ВВП.

В расчете доходов учтены базовые нефтегазовые доходы в размере 8 трлн рублей. Поступления свыше этой суммы будут направляться в Фонд национального благосостояния, что позволит сократить бюджетный дефицит с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% ВВП в 2025 году, сообщает "Интерфакс".

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что устойчивый и сбалансированный бюджет, позволяющий обеспечивать устойчивость макроэкономической ситуации за счет взвешенной и продуманной финансово-бюджетной политики, является важной составляющей финансового суверенитета государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"