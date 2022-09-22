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В России расширили возможности использования маткапитала

18:19
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Ряд семей смогут оформить ежемесячную выплату на любого ребенка

В России вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала. За счет этих денег можно будет получать ежемесячную выплату на ребенка вне зависимости от очередности его рождения. Об этом в четверг, 22 сентября, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты России.
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В ведомстве пояснили, что семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности его рождения.

Прежде программа маткапитала допускала использование этих средств для ежемесячных выплат только на второго ребенка, сообщает РИА Новости.

Ранее Минтруд сообщал, что в 2023 году выплаты по программе материнского капитала на первого ребенка могут составить 616,3 тысячи рублей, на второго — 814,4 тысячи. Ожидаемое увеличение маткапитала рассчитано ведомством с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

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