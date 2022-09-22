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"Сейчас не время": США оценили вероятность возобновления диалога с Россией

19:04
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Москва и Вашингтон фактически заморозили обсуждение стратегической стабильности

В Вашингтоне полагают, что в настоящее время нельзя вести с Россией дела, как обычно. Такое заявление в четверг, 22 сентября, сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
МИД России оценил возможность возобновления стратегического диалога с США

Американский чиновник прокомментировал возможность возобновления диалога между Россией и США по стратегической стабильности, который был прерван по инициативе американской стороны вскоре после начала специальной военной операции России на Украине в феврале.

Кирби отметил, что "сейчас не время" вести с Москвой дела в обычном режиме. Сроки возобновления диалога он при этом не назвал, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что нынешний контекст для диалога с США по стратегической стабильности не самый благоприятный. По словам дипломата, с учетом ситуации какие-либо прорывы в возобновлении стратегического диалога между двумя государствами не ожидаются.

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