Китай решил не оставаться безучастным наблюдателем конфликта на Украине

Пекин "продолжит играть свою роль"

Китай ни в коем случае не намерен обострять конфликт на Украине, но при этом не хочет наблюдать за ним со стороны. Такое заявление в четверг, 22 сентября, сделал министр иностранных дел Китая Ван И.

Политик подчеркнул, что "Китай не будет безучастным наблюдателем, и тем более не станет подливать масло в огонь, а продолжит играть свою роль".

При этом Ван И выразил поддержку усилиям европейских государств по посредничеству между Россией и Украиной для достижения мира.

Китайский министр также выступил с призывом к Москве и Киеву возобновить прямой диалог по мирному урегулированию без каких-либо предварительных условий, сообщает РИА Новости.

Укрепление связей между Россией и Китаем, особенно на фоне российской спецоперации на Украине, все сильнее тревожит Соединенные Штаты. В Вашингтоне неоднократно предостерегали Пекин от вмешательства в конфликт на Украине и попыток помочь Москве обойти санкции. При этом американская сторона признавала, что доказательств таких попыток у нее нет.

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