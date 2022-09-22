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В ДНР показали бюллетень для референдума

19:01
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Вариантов ответа два

Официальный Telegram-канал "Референдум-2022" опубликовал в четверг бюллетень для голосования на предстоящем 23-27 сентября референдуме о вхождении Донецкой народной республики в состав России.

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Составлен он на русском языке. Вопрос сформулирован так: "Вы за вхождение Донецкой народной республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"

Вариантов ответа два - "да" и "нет". В соответствующем ответу квадрате необходимо поставить любой знак. Если поставить в обоих или ни в одном, бюллетень будет признан недействительным.

Референдумы в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся с 23 по 27 сентября.

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