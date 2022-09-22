Минобороны представило разъяснения по мобилизации. Главное

Призываться будут те, кто необходим для выполнения задач
Генштаб России в четверг представил разъяснения по частичной мобилизации, о которой ранее объявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
Главные тезисы следующие:
- Призываться будут те, кто необходим для выполнения задач. Это, в первую очередь, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
- Одним из основных факторов является наличие боевого опыта.
- Подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55 лет.
- Приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности. Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей.
Не будут призываться: забронированные граждане (это, в частности, работники предприятий оборонной промышленности), признанные временно не годными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.
Те, кто постоянно живут вне России и не состоит на воинском учете, не подлежат призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны.
Более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, уточнил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна.
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