При этом агрессора пытаются сделать из России

Запад преднамеренно разжигает конфликт на Украине, однако это остается безнаказанным, а роль агрессора приписывают Российской Федерации. Такое заявление в четверг, 22 сентября, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД отметил, что западные страны становятся стороной конфликта на Украине — Вооруженным силам России и ополчениям ДНР и ЛНР противостоят не только неонацистские формирования киевского режима, но и военная машина коллективного Запада.

Особенно циничной Лавров назвал позицию государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал Вооруженных сил этой страны. При этом "цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения для того, чтобы растащить и ослабить Россию", подчеркнул политик.

В ходе министерского заседания Совета Безопасности ООН Лавров отметил, что его созыв был мотивирован "стремлением некоторых делегаций обсудить тему безнаказанности на Украине". Министр назвал это весьма своевременным, поскольку "именно этот термин — безнаказанность — отражает то, что происходит в этой стране с 2014 года", сообщает ТАСС.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что коллективный Запад во главе с США открыто стремится победить Россию "на поле боя" на Украине. Весной же США и Великобритания испугались, что Россия и Украина договорятся, поэтому запретили Киеву вести переговоры с Москвой, отметил министр.

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