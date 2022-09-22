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Лавров описал происходящее на Украине с 2014 года словом "безнаказанность"

19:17
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Жителей Донбасса убивали и продолжают убивать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что происходящее на Украине с 2014 года - это безнаказанность, передает ТАСС.

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Жителей Донбасса убивали и продолжают убивать только потому, что они не признали результаты госпереворота на Украине, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, на Украине много лет производится мобилизация населения в националистические батальоны, киевский режим последние годы вел тотальное наступление на русский язык, ущемлял русскоязычное население.

Как добавил министр, международные структуры не нашли в себе смелости побудить власти Украины выполнять взятые на себя обязательства в области прав человека, Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка.

Все виновные в военных преступлениях Украины будут привлечены к ответственности, заключил глава МИД.

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