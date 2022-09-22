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Лавров объяснил референдумы на Украине заявлениями Зеленского

19:42
  • четверг
  • 22 сентября 2022

В Херсонской и Запорожской областях вынесут на голосование вопрос присоединения к России

Референдумы в республиках Донбасса, а также в ряде украинских областей являются ответом на русофобские высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление в четверг, 22 сентября, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Глава МИД России напомнил, что еще в августе 2021 года Зеленский предложил "всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию".

По мнению Лаврова, решения, которые сейчас приняли жители республик Донбасса и целого ряда областей Украины о проведении референдумов, являются ответом на пожелание Зеленского, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Донецкой и Луганской народных республиках референдумы по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Херсонская область решила проводить всенародное волеизъявление по этому вопросу в те же даты, это касается и освобожденной части Николаевской области. В Запорожской области плебисцит проведут на участках для голосования 23 сентября, а в населенных пунктах, где нет подходящих помещений — с 23 по 27 сентября.

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