ЦБ предложил гасить взятые в "токсичных валютах" кредиты рублями

Такая рекомендация направлена кредитно-финансовым организациям

Банк России рекомендовал кредитно-финансовым организациям принимать платежи по кредитам, выданным "в токсичной валюте", рублями или дружественной валютой, если они или заемщик оказались под санкциями. Об этом говорится в письме регулятора, опубликованном в четверг, 22 сентября.

В ЦБ разъяснили, что эта мера предусматривается для минимизации валютных и кредитных рисков в случае, если в отношении банка или заемщика вводятся ограничительные меры со стороны недружественных государств или организаций.

Речь идет об ограничениях, которые "препятствуют исполнению обязательств заемщика в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия", цитирует письмо Центробанка агентство "Прайм".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым банки, в отношении которых действуют введенные Западом санкции, могут выполнять валютные обязательства перед российскими компаниями в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте.

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