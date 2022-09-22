В Аргентине взорвался нефтеперерабатывающий завод

НПЗ принадлежит компании New American Oil

Мэр города Пласа-Уинкуль Густаво Суарес сообщил о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в аргентинской провинции Неукен.

"К настоящему моменту подтверждена гибель трех людей. Взорвался один из основных резервуаров с сырой нефтью", - цитирует Суареса ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Лусинко".

На месте ЧП работают пожарные. Пока что возгорание не удается локализовать. Спасатели пытаются не допустить распространения огня на другие резервуары.

Известно, что НПЗ принадлежит компании New American Oil.

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