Россиянам могут разрешить использовать пенсионные накопления в тяжелых ситуациях

Минфин подготовит список таких ситуаций

Министерство финансов России подготовит перечень тяжелых жизненных ситуаций, при наступлении которых гражданин может получить право распоряжаться своими пенсионными накоплениями, сформированными в системе обязательного пенсионного страхования до 2014 года. Об этом в четверг, 22 сентября, рассказал заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

Моисеев напомнил, что формирование этих пенсионных накоплений "закончилось в 2014 году, или 2013 году, я уже сейчас не помню", причем "у тех, кто формировал до 2013 года, успел в то время, эти деньги лежат фактически без какой-то реальной возможности гражданину что-то с ними сделать, кроме как переводить из фонда в фонд".

При этом если у человека тяжелая жизненная ситуация, "ему там не до планов, что там будет через 20 лет, ему надо сегодня потратить на лечение, какого-то подобного рода вещи", отметил представитель Минфина.

Ведомство выступает за предоставление возможности россиянам распорядиться пенсионными накоплениями, если сложилось "отчаянное положение в жизни".

Моисеев подчеркнул, что список ситуаций, в которых предлагается разрешить распоряжаться пенсионными накоплениями, должен исключать возможность мошеннических схем, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить передачу пенсионных накоплений граждан в их собственность. Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору при соблюдении определенных критериев. Однако в этом случае возможность вывести пенсионные накопления в денежной форме не предполагалась.

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