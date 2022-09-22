"Избивали табуреткой, ногами, шваброй": что рассказывают побывавшие в украинском плену

Киевские нацисты отыгрывались на них за каждое поражение собственной армии

В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 55 участников спецоперации, попавших в плен нацистов. В результате сложного переговорного процесса удалось освободить бойцов, среди которых - российские военные, а также ополченцы из Донецкой и Луганской народных республик. В застенках ВСУ им всем грозила смерть. Спасенные из плена уже смогли связаться с семьями. Сейчас с ними работают врачи.

Голос немного дрожит, но это от волнения, ведь наконец-то они видят лица своих родных и любимых. Теперь дома. На родной земле. Про условия, в которых их содержали, российские военнослужащие рассказывают по-солдатски скупо, но даже от этих эпизодов становится жутко. Киевские нацисты отыгрывались на них как могли за каждое поражение собственной армии. За любые просчеты ВСУ на поле боя.

"Кормили два раза в сутки. Давали каши по две-три ложки. Обзывания, постоянные оскорбления. Купались мы раз в месяц. Условий не было никаких", - вспоминает Константин Леонтьев.

"Избивали табуреткой, ногами, шваброй, толпой. Прыгали. Избивали даже за то, что они сломали о меня табуретку, сказали: "Ты, скотина, сломал нам табуретку!". И еще раз начали бить по голове. Меня топили. Надевали китель на голову, макали под раковину, запихивали бутылку в горло - чтобы я захлебнулся. Говорили: хочешь пить? Нет. А это не вопрос - и бутылку в горло, и продолжали избивать", - рассказывает Виктор Белов.

"Фашизм присутствует на Украине. Издеваются. Издеваются жестко. Дай бог сил, здоровья вернуться и дать им бой. До самого конца. Чтобы прекратить вот этот бардак, который там происходит", - говорит Вячеслав Старостин.

Переговорный процесс по обмену военнопленными шел тяжело. Препятствовал ему именно украинский режим - на некоторых этапах чуть ли не срывая договоренности. Задача у российской стороны стояла предельно ясная: оперативно вернуть домой как можно больше наших ребят. Торговаться с противником пришлось в буквальном смысле за каждую жизнь.

"Мы готовы пойти были и на такую цену: мы отдали 215 человек, часть из них - это и представители нацбатов, это военные преступники, мы все прекрасно понимаем. Но задача - вернуть наших ребят в кратчайшие сроки. Это ребята, которые рисковали своей жизнью, своим здоровьем, освобождая Донбасс. Наш долг был, конечно же, сделать все возможное, чтобы их освободить. Также освобожден из плена был Виктор Медведчук. И я вам скажу, что только на моих глазах - в рамках Минского процесса, вне его - при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом тех условий, в которых они содержались. Это по сути - застенки Гестапо", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Отпустить пришлось и 10 взятых в плен наемников-иностранцев. Переговоры насчет их освобождения проходили при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Речь идет о пяти гражданах Великобритании, двоих американцах, марокканце, шведе и хорвате. В ходе принятых решений командиры запрещенной на территории России террористической организации "Азов", которые тоже оказались в списке, до конца боевых действий будут находиться в Турции.

"Я испытывал те же самые эмоции, которые испытывают те люди, которые требуют возмездия, справедливости в отношении этих военных преступников. Но подписывая указ, я испытывал и другие эмоции и ощущения. Потому что я вспоминал, когда смотришь ребятам, которых возвращается из плена, в глаза, смотришь их женам, матерям, смотришь их детям в глаза - и для меня это стало главенствующим. Поэтому здесь нам нужно понимать, что жизни наших ребят главнее всего", - продолжил Пушилин.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "В настоящее время все военнослужащие самолетом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь".

Самое страшное позади. Жизни ребят вне опасности. Мужество и сильный дух сломить не смогли никакие издевательства киевского режима.

"Они нас не считают за людей. Считают нас просто за мясо. Фарш, как они говорят. Что за нас никто не беспокоится. И мы никому не нужны. Но у нас есть - кому! Спасибо всем! Спасибо России!", - благодарят освобожденные.

Александра Сергомасова, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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